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دائماً أرى زوجي في المنام يعطينى فلوس... أرجو التفسير

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 06-09-2020 05:00 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دائماً أرى زوجي يعطينى فلوس.. أرجو التأويل. وشكراً.
الرد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يدل المال مع زوجك على الإرتقاء و المكانة الإجتماعية و علو الشأن وتحقيق الأمنية و زيادة الرزق، وكونك تأخذى منها فهى الفوائد والمنافع والاستفادة منه. و إعطاء المال بين الزوج و زوجته مناماً أمر طبيعي لأنه يدل أيضاً على الحقوق و حاجة كل منهما للآخر و المصالح والأعمال بينهما.

وقد يكون لك عند زوجك حق وسوف يرده لك. ويدل أيضاً إعطاء زوجك المال لك على حل المشكلة و زوال هم والتضحية حتى تكونا أسرة مستقرة و متماسكة و حرصه أيضاً على كسب ودك والتودد إليك.

وإذا كنت حاملاُ و حصلت من زوجك على ورقة واحدة من النقود فالرؤيا تدل على إنجاب مولود ذكر.

وإن كانت مجموعة من النقود الورقية فهى تدل على المتاعب المختلفة، و قد تدل على سماع كلمات تسبب لك أذىً. و إن كانت بينكما مشاكل فقد يدل المال هنا على المشاحنات و القول المذموم على أفعال ربما لم ترتكبيها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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