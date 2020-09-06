دائماً أرى زوجي في المنام يعطينى فلوس... أرجو التفسير

أرشيفية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دائماً أرى زوجي يعطينى فلوس.. أرجو التأويل. وشكراً.

الرد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يدل المال مع زوجك على الإرتقاء و المكانة الإجتماعية و علو الشأن وتحقيق الأمنية و زيادة الرزق، وكونك تأخذى منها فهى الفوائد والمنافع والاستفادة منه. و إعطاء المال بين الزوج و زوجته مناماً أمر طبيعي لأنه يدل أيضاً على الحقوق و حاجة كل منهما للآخر و المصالح والأعمال بينهما.



وقد يكون لك عند زوجك حق وسوف يرده لك. ويدل أيضاً إعطاء زوجك المال لك على حل المشكلة و زوال هم والتضحية حتى تكونا أسرة مستقرة و متماسكة و حرصه أيضاً على كسب ودك والتودد إليك.



وإذا كنت حاملاُ و حصلت من زوجك على ورقة واحدة من النقود فالرؤيا تدل على إنجاب مولود ذكر.



وإن كانت مجموعة من النقود الورقية فهى تدل على المتاعب المختلفة، و قد تدل على سماع كلمات تسبب لك أذىً. و إن كانت بينكما مشاكل فقد يدل المال هنا على المشاحنات و القول المذموم على أفعال ربما لم ترتكبيها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.