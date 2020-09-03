تفسير رؤية شعر الرأس في المنام

الخميس، 03-09-2020
04:17 م
عبد الحي العسكري
شعر
الرأس قد يدل على المال وطول العمر و يدل على الزرع والمال والجاه والزوج للمرأة العزباء والزوجة للرجل الأعزب.
وربما دل حسن الشعر
على الأعمال الصالحة، وشعر
الرجل زينة له ووقاية ومال دائم. و من رأى شعر
رأسه طال فإن عمره يطول.
وطول شعر
الإبط دليل على نيل الحاجة وصحة دين صاحبه وكرمه، فإن كان فيه قمل دل على كثرة العيال. وإن رأت المرأة أن شعر
ها براق فاحم فهو استغناؤها بمال زوجها.
وكثرة الشعر
للمهموم زيادة في همه، وكثرته للمسرور زيادة في سروره.
و من رأى أنه يقص شعر
ه في موسم الحج، فهذا يدل على حسن الدين و كفارة الذنوب و قضاء دين وذهاب هم، و أمن و أمان.
و الضفائر تدل على إتقان الأمور و جمع المال، وربما دلت على الديون. وضفر شعر
المرأة المسنة المريضة قد يكون نهاية أجلها.
وتساقط الشعر
بكثرة قد يدل على زيادة السعادة و السرور.
و من رأى أنه يمسك خصلة من شعر
ه المتساقط فذلك بشرى بخير، وقد تدل الرؤيا على زيادة الرزق و وفرة المال و سداد الدين والوفاء بالوعد و طول العمر. ومن رأى أن شعر
رأسه قد سقط من غير فعل فإنه يدل على الهم والغم من جهة الأبوين.
وتساقط شعر
الفقير يدل على كثرة الديون التي عليه. و قد يدل تساقط الشعر
على الخوف من الكبر في السن و قلة الجاذبية و الحيوية و النشاط. وإن رأت المرأة أن شعر
ها قُطع فذلك يدل على مخاصمة مع زوجها، أو هم.
و من يرى أن شعر
ه ينبت من جديد مكان شعر
ه القديم سوف يقابل هم كبير. ومن رأى الشعر
ينبت من جديد أو في أماكن لا ينبت فيها الشعر
فذلك هم أو يكثر الدين عليه، وإن نبت الشعر
في كفه فتلك منفعة.
ومن رأى امرأة حاملاً و نبت لها شارب فإنها تلد غلاماً، وإن لم تكن حاملاً أو كانت عقيمة فإنها لا تلد.
ومن رأى أنه ينتف من شعر
ه الذي ليس بواجب نتفه فإنه يدل على إتلاف مال أو مشاكل مالية، وإزالة شعر
الشارب والإبط دليل على قضاء الديون وذهاب الهم واتباع السنة.
وسقوط الشعر
الأسود من المرأة يدل على حب زوجها لها و زيادة السعادة في حياتها. و تساقط الشعر
قد يدل أيضاً على فوات فرصة جيدة للرائى و هو نادم عليها بشدة.
و من رأى نفسه و هو بدون شعر
تماما، فهذا دليل على تعرضه لهم كبير و أنه سوف يتحمل عبء كبير. و طول شعر
الرجل طولاً زائداً فإنه هم وغم. وطول شعر
المرأة زينة لها و زيادة بهاء.
ورؤيا الحاجبين إذا طالا مال وزينة وقيل طول عمر. ومن رأى: أن شعر
بدنه قد طال فإن كان ذا وجاهة فزيادة في ماله وأبهة في جاهه.
و شيب الشعر
يدل على زيادة الدين و الوقار و طول الْعُمر لِأَن كل من طَال عمره رأى الشيب وَقيل الشيب يدل على قلة المال.
ويدل على الضعْف لقَوْله تَعَالَى: ( ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ ) الروم 54. والشيب للصبيان هم يَنَالهُ لقَوْله تَعَالَى: ( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ) المزمل 17.
وَمن شَاب رَأسه وَله امْرَأَة حَامِلاً أَتَاهُ ولد ذكر لقَوْله تَعَالَى: ( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن ورائي وَكَانَتِ امرأتي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً ) 4 : 5 مريم.
وقال ابن سيرين: أكره بياض الشعر في المنام
للشاب فإنه فقر. والله أعلم.