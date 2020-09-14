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تفسير رؤية الرمل في المنام

تفسير-رؤية-الرمل-في-المنام
تفسير-رؤية-الرمل-في-المنام
الإثنين، 14-09-2020 04:36 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمى رأت أخوها المتوفي معه سيارة محمل فيها رمال ولما سألته لمن هذه قال لابنك يقصدني أنا. إنتهى وجزاك الله خيرا.

الرد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رؤيا الوالدة لأخيها المتوفى خيراً لها وقوة لها وتشديد أرز لقوله تعالى: ( هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) طه 30 : 32.

والرمل الكثير يدل على المال والخير الكثير وخاصةً أنه من ميت والرمل فى السيارة أفضل من المشي فيه، فإن كنت تمر بضائقة مادية أو عمل معطل فالرمل لك قد يكون عمل تَكسب منه، وزيادة رزق، وإهتمام بأمر الدين والدنيا.

والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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