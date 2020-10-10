تفسير حلم الديك فى المنام

السبت، 10-10-2020
04:22 م
عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت ديكاً كبيراً ميتاً وبجانبه بيض كثير فأخذت البيض كله وتركت الديك
الميت وأنا أتألم عليه. أرجو التأويل وشكرا.
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الديك
الصحيح المُعافى قد يدل على الشخص الذي يحافظ علي أداء الصلاة و العبادات، و الديك
الميت أو المذبوح يدل على الشخص التارك للصلاة ولا يحافظ عليها ومقصر فى العبادات، وقد يدل على إبتعادك أنت وغفلتك عن الصلاة. وقد يدل موت الديك
على فقدان صديق أو قريب لك.
وتألمك أنت على موت الديك
ربما دل على المرض أو التعب، وضعفك فى الحياة الواقعية.
و البيض الكثير يدل على المال الكثير، والمكانة العالية وتحقيق الأهداف.
و يدل جمع البيض على الاجتماع بالأهل والأقارب والأحباب والاستقرار في الحياة. والبيض إذا كان في وعاء دل على النساء لقوله تعالى: ( كَأَنَّهُنَّ بَيْض مَكْنُون ) الصافات 49.
و للأعزب قد يدل على الزواج، وللمتزوج أولاد. والبيض الكثير قد يكون مالاً ومتاعاً يُخشى فساده.
و نظراً لوجود الديك
الميت ربما دل البيض الكثير على التعرض إلى المشاكل والهموم والخوف من المستقبل.
و إذا رأت المتزوجة أن البيض غير ناضج دل على أنها سيدة مبذرة وتصرف نقود زوجها في أشياء ليس لها قيمة. والله أعلم وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.