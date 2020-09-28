بشرى سارة بشأن التصالح فى مخالفات البناء

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن تخفيضات جديدة لطلبات التصالح في مخالفات البناء ، مشيرا إلي نسبة التخفيضات وصلت إلي 50% من القيمة المحددة بحد أدني 50 جنيه للمتر و تحديد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد عن 100 متر بقيمة 50 جنيه وكذلك في القرى والتجمعات علي مستوي المحافظة .

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها " صدي البلد " أن تلقي الطلبات مستمر حتى 30 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رئيس الوزراء مع استمرار التيسيرات والتخفيضات المقررة ، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بالطلبات و الاستفادة من التيسيرات المقدمة التي أقرتها الدولة .

وأشار المحافظ إلي أن رجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني تقدم مساهمات لدعم الغير قادرين ومساعدتهم علي سداد نسبة الـ 25% مع التركيز علي الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 متر .