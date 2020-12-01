7 أطعمة حافظ علي تناولها لتحافظ علي كبد لا يمرض

ارشيفية

يعتبر الكبد مسئول عن العديد من الوظائف بالغة الأهمية للجسم مثل إنتاج الجلوكوز و إزالة السموم و هضم الكربوهيدرات مما يجعل الحفاظ عليه بالغ الأهمية .

و قد يسبب ضعف الكبد إلي الإصابة ببعض الأمراض من أهمها السكر من النوع الثاني ومن الممكن حمايته و الحفاظ عليه بتناول بعض الأطعمة الهامة .

ومن أهم الأطعمة التي يجب المواظبة علي تناولها :

زيت الزيتون فهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة و هو ما يجعله مفيد في تقليل الإجهاد و تحسين وظائف الكبد

المكسرات فإلي جانب أنها تحتوي علي أحماض دهنية غير مشبعة فهو أيضا غني بفيتامين " أي " و مضادات الأكسدة كلها تحمي الكبد من الالتهابات و الإجهاد التأكسدي .

الشاي الأخضر يساعد علي تقليل مستوي الدهون بسكل عام و يحاب الإجهاد التأكسدي " وهو عبارة عن عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة و العوامل المضادة للتأكسد ليؤثر علي اختلال التوازن بين المظاهر النظامية علي أنواع الأكسجين التفاعلية وقدرة الكبد علي إزالة السموم .

الثوم يحافظ علي الكبد و يخفف الوزن و الدهون .

الجريب فروت يحتوي علي مضادات الأكسدة و يحمي الكبد عن طريق تقليل الالتهابات .

الأسماك تقلل فرص الإصابة بمرض الكبد الدهوني غير الكحولي و غنية بـ " أوميجا 3 " التي تقلل الالتهابات و تضبط مستويات إنزيمات الكبد .