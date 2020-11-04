ننشر الفيديو المخل الذي حذفته «العنود العيسى» وأثار ضجة
العنود العيسى
الأربعاء، 04-11-202007:47 ممحمد فضل
نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية العنود العيسى،
مقطع فيديو مخل لها، عبر حسابها والذي أثار جدلا كبيرا، الا انها قامت بحذفه وطلبت
من المتابعين حذفه ايضا، مشيرة الى انها نشرته بدون قصد.
وتلقت العنود عددا كبيرا من الإنتقادات، فمنهم من كتب:
"العنود العيسى أرسلت مقطع مخل بالآداب والأحياء والجغرافياء والفيزياء، لولا
الذنوب لنزلته لكم، وللأسف مسوية نفسها بريئة تقول بالغلط ( احذفوه ) حذفوك العفاربت".
وكتب آخر: " هيا دايم تقول بسوي لكم مفاجأت لا زادوا المشاهدين وكذابه سووت كذا
عشان البلبه والمشاهدات.. مشكله ان هي تبي توصلل للترند وانتوا توصلونها"، اذ
ان تصرفها هذا، جعلها تريند على احد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.