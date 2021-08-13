الجمعة، 13-08-2021
11:18 ص
عودة قاعات الأفراح
في السعودية
١٤٤٢ من الأخبار التي يتم البحث عنها بشكل مكثف من قبل المواطنين بسبب قفل القاعات بسبب كورونا التي انتشرت بشكل كبير وتسبب في منع إقامة حفلات الزفاف، وذلك سنتعرف على موعد العودة لحفلات الزفاف في القاعات وكل ما يخص ذلك من خلال هذا المقال.
عودة قاعات الأفراح في السعودية ١٤٤٢
قامت وزارة الشئون البلدية في المملكة العربية السعودية
الإعلان عن عودة قاعات الأفراح
في السعودية
١٤٤٢ يوم الأحد الذي يوافق 22 من ذي الحجة، وقد تم الإعلان عبر الحساب الخاص بالوزارة على تويتر، وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين في كل مكان وحتى لا تحدث أي مشاكل.
الإجراءات الاحترازية المطلوبة
بعد تأكيد خبر عودة قاعات الأفراح
في السعودية
١٤٤٢ هناك باقة من الإجراءات الاحترازية التي يتم القيام بها حتى لا تحدث مشاكل وهي:
· يجب التقليل من أعداد الحضور في قاعات الأفراح
، حيث أن العدد المسموح به فقط 20 فرد.
· عليك أن تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة وهي التي وضعتها وزارة الصحة السعودية
.
· ارتداء كمامة طيبة طوال فترة الفرح.
· الحرص على عدم التفاعل الكبير مع الآخرين دون وعي بالإجراءات.
فتح قاعات حفلات الزفاف
تعتبر حفلات الزفاف من المناسبات الهامة لأي شخص، حيث أن حفلات الزفاف شهدت اقبال كبير في السنوات الأخيرة، لذلك يتم الحرص على إقامة الحفلات المختلفة وحضورها من قبل الناس، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا قل حضور الحفلات وامتنعت، ولكن تم البدء مرة أخرى في فتح القاعات
الأسبوع القادم، ولقد لاقى الخبر فرحة عارمة من قبل المقبلين على الزواج والحضور، ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة حتى لا يتم غلق القاعات مرة أخرى.
أهم تفاصيل عودة قاعات الأفراح في المملكة
يبحث معظم الناس عن موضوع عودة قاعات الأفراح
، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الأفراح الفترة القادمة في المملكة العربية السعودية
، وقد أثر خبير عودة قاعات الأفراح
من أفضل الأخبار وأسعدها بالنسبة للمواطنين، حيث أن فيروس كورونا قد أثر بالسلب في الفترة الماضية وتسبب في الغاء اقامة الحفلات بالكامل، وأكدت الحكومة عودة قاعات الأفراح
الأحد القادم الموافق 1 أغسطس 2021، حيث يمكنك عقد قرانك وقمة الفرح بدون أي قلق، ونبهت الحكومة بعدم التهاون في أخذ الإجراءات اللازمة لهذا الموضوع حتى لا تحدث مشاكل.
إغلاق صالات الأفراح
تم الغاء اقامة الحفلات المختلفة ومنها الأفراح فور انتشار فيروس كورونا والذي أثر على كل شيء، فلم يكن من المسموح إقامة الحفلات في القاعات، وقد أثار الأمر على حجوزات القاعات في المملكة العربية بعد توقف إقامة الحفلات، فلم يكن هناك أي فرصة لإقامة الحفلات المختلفة، ولذلك يتمنى الجميع عودة فتح القاعات
من أجل اقامة الحفلات المختلفة ومنها الأفراح، حتى يتم الحج واقامة مجموعة كبيرة من الحفلات التي تساعد في اسعاد الجميع.
أهم بروتوكولات قاعات الأفراح
في ظل ما تعاني منه البلاد في الوقت الحالي نتيجة وجود فيروس كورونا أصبح هناك مجموعة من الإجراءات والبروتوكولات التي تقوم بها جميع الأماكن والقاعات حيث أن صحة المواطنين تعتبر في أول قائمة الاهتمامات التي لا يمكن التهاون فيها على الإطلاق، من هم بروتوكولات القاعات ما يلي:
· وجود نواف وأماكن تهوية المكان بشكل مستمر.
· الحرص على وجود أكواب وأطباق للاستخدام لمرة واحدة.
· عدم السماح بزيادة عدد الحضور.
· التطهير الكامل لكل ركن من القاعة.
عودة قاعات الأفراح
في السعودية
سيكون يوم الأحد القادم الموافق 1 أغسطس حتى يتم استعادة إقامة الأفراح مع وجود مجموعة من القواعد التي لا يمكن الخروج عنها.