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عمر كمال يرد على مهاجميه: أبويا إمام جامع

عمرو+كمال
عمر كمال
 
الإثنين، 02-11-2020 05:10 م محمد فضل - متابعات
وقال "كمال"، خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية منى العمدة عبر قناة "النهار" الفضائية، :"نزلت القاهرة من السويس، كنت زي أي شاب من اللي بيخلصوا دراستهم ومش بيلاقوا شغل، وبنزل على صفحتي حاجات من تجربتي في بداياتي زيهم".
وأضاف عمر كمال "أنا مولود في أسرة ملتزمة دينيا"، ووالدي كان إمام جامع، ومكنش موافق على أي شغلانة، علشان كده في بدايتي كنت بغني أناشيد دينية، وكنت ببيع شرائط كاسيت أمام الجوامع".
وتابع : "أنا معنديش مشكلة أقول كنت شغال أو مش شغال، دي حياتي ومش بستعر منها، اللي عاوز يشوفني كده أهلا وسهلا، أنا بحب أتعامل بطبيعتي، وبقول دايما أني بتعامل مع ربنا، وبعمل اللي عليا وربنا لو شايفني استحق هيكرمني".
 

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