عدد المرات التي تحتاج فيها لغسل شعرك.. خبراء يحددون

الأربعاء، 11-11-2020
02:57 م
متابعات- أمينة عبد العال
ما زال الجدل مثار بين خبراء الصحة والناس عن عدد المرات التي يحتاج فيها
الإنسان لغسل شعره و يعتبر سؤال أساسي علي محرك البحث " جوجل " باستمرار
.
و حسب موقع " ساينس أليرت " المتخصص في الأخبار العالمية فإن شعر
الإنسان يحتاج إلي الغسيل حين يصبح دهنيا و هي مدة تختلف من شخص لآخر وتعتمد علي
هرموناته أيضا و جيناته .
و نقل الموقع عن اختصاصية الأمراض الجلدية ، بارادي مير ميراني ، تصريحاتها
أن الهرمونات المسئولة عن زيادة إفراز الدهون ترتفع خلال فترة البلوغ وهو ما يجعل
الكثير منا يمتلك شعر دهني مع التقدم في العمر ، وبالتالي فإن عدد مرات غسل الشعر
تختلف من شخص لآخر .
و أضافت أننا لا نحتاج إلي غسل شعرنا كل يوم لأن الغسل اليومي يضر أكثر مما
ينفع .
وقال طبيب أمراض جلدية في مركز بوسطن الطبي لين جولبرج أنه يجب وضع 3 أمور
أساسية عند محاولة الجواب علي هذا السؤال :
نوع الجلد : فإذا كانت البشرة غير دهنية فنحتاج لغسل الشعر
مرة أو مرتين في
الأسبوع .
بنية الشعر: طول الشعر و نوعيته يؤثران علي سرعة انتشار الدهون فإذا كان خشن
أو مجعد فيجب غسله مرة واحدة ، وصاحب الشعر الناعم مرتين أسبوعيا أو أكثر .
شكل الشعر : إذا كان الشعر تعرض
للتلف أو الضرر بسبب كثرة التصفيف فإنه يجب غسله بشكل أقل " مرة واحدة أسبوعيا " .