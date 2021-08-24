رسالة حادة وجهها الداعية معز مسعود للناقد الفني طارق الشناوي.. هذا نصها

الثلاثاء، 24-08-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود
أنه سيقاضي الناقد الفني، طار
الشناوي، بعد تصريحاته عن الفنانة حلا شيحة
.
و وجه مسعود كلمة حادة إلي الشناويـ علي صفحته الرسمية علي "
انستجرام" قال فيها:" طارق الشناوي.. تعمدت الإساءة إلى شخصي وإلى
أهل بيتي كثيراً.. والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت
إلي وإلى زوجتي وأهلها، مضيفا ومن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ
العدالة فيك مجراها، وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية"، فيما لم
يذكر معز مسعود
الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وما الذي أغضبه في ظهور
الشناوي، وأغلق خاصية التعليق على ما نشره عبر "إنستغرام".
علي الجانب الآخر أكد الناقد طارق الشناوي أنه لم يذكر في ظهوره التلفزيوني
الأخير أكثر مما قاله أبطال الأزمة وقت وقوعها، لافتًا إلى أن والد حلا شيحة
قال إن
ابنته "مختطفة"، وبالتالي "إن كان على معز مسعود
مقاضاة شخص ما، فعليه
مقاضاة والد زوجته الذي خرج على الملأ وذكر هذا الكلام"، بحسب "العربية نت".