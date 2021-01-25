خبيرة تجميل سينمائي : سأفاجئ الجميع فى مهرجان أوسكار ايجيبت

الإثنين، 25-01-2021
09:12 م
راما الحلوجى
عبرت خبيرة التجميل السينمائي ولاء عصام
عن سعادتها لدعوة الفنان عادل عمار مؤسس ورئيس مهرجان أوسكار ايجيبت السنيمائى للمشاركة بالمهرجان تقديرا لجهودها الفنية، وتكريمها فى الدورة التاسعة والمهداة لروح الفنان عزت ابو عوف مع مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم.
وأكدت ولاء عصام
أنها تستعد بظهور مختلف ولوك جديد يناسب تكريمها في المهرجان مشيرة إلى أنها تستعد حاليا للمشاركه فى مهرجانات فنية متنوعة
والجدير بالذكر إن ولاء شاركت في مهرجان الفن والجمال بشرم الشيخ مع خبراء تجميل من دول عربية مختلفة وشاركت فى مهرجان الأفضل ونالت جائزة افضل خبيرة تجميل سينمائي
كما شاركت فى مهرجان الهرم الرابع بالمنصورة لخبراء التجميل.