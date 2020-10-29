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حقيقة إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر

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عايدة عبد العزيز
 
الخميس، 29-10-2020 01:46 م المصريون
أعلن نجل الفنانة عايدة عبد العزيز إنها مصابة بمرض الزهايمر منذ رحيل والده الفنان احمد عبد الحليم،  ولا أحد في الوسط الفني يسأل عنها او عن صحتها منذ ذلك الحين.
وأوضح شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر  ولم تعد تتذكر الأحداث القريبة او الجديدة حتى أنها لا تتذكر إن زوجها أحمد عبد الحليم قد توفى وتسأل عليه بإستمرار، وتحزن بشدة عندما نعلمها بأنه توفى منذ سنوات.
وأكد إن الوحيدة التي كانت دائما تسأل عليها هي الفنانة رجاء الجداوي وبعد رحيلها لم يعد أحد يسأل عنها حتى بالهاتف، لافتًا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.
يشار إلي إن الفنانة عايدة عبد العزيز تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، و عقب إنهاء دراستها عملت في بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.
و في عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لإستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت على دورة تدريبيه في الحركه المسرحية والصوت.
و من أهم أعمالها في المسرح، عروض: (شئ في صدري، الأرض، شجرة الظلم،  دونجووان،  ثمن الحرية).
كما عملت في السينما بأفلام: (يوميات نائب فى الأرياف) 1969، (شهد الملكة) 1985، (النمر والأنثى) 1987، (بوابة ابليس) 1993، (الواد محروس بتاع الوزير) 1999، و(هليوبوليس) 2010.
وعملت عايدة عبدالعزيز أيضا في المسلسلات التليفزيونية، مثل: (زينب والعرش) 1979، (هالة والدراويش) 1990، (ضمير أبلة حكمت) 1991، (يوميات ونيس) 1994، (الفرار من الحب) 2000، (كناريا وشركاه) 2003، (موجة حارة) 2013، وغيرها.
 

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