الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

بسبب " محامي خلع ".. جامعة القاهرة تكرم هاني رمزي

هاني رمزي
هاني رمزي
 
الأحد، 25-10-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
كرمت كلية الحقوق جامعة القاهرة الفنان هاني رمزي بالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب  ، وذلك لتاريخه الفني و الأعمال السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني .
يأتي ذلك ضمن خطة الكلية لتكريم المبدعين في المجالات المختلفة ، خاصة الفنان هاني رمزي الذي برع في أداء دور المحامي في فيلم " محامي خلع " .
كما تم تكريم شقيقي الفنان المستشارين إيهاب و أمير رمزي عن مجهوداتهم القانونية في عملهما الحقوقي في الدفاع عن البسطاء والمظلومين .
وقدم عميد كلية الحقوق الدكتور صبري السنوسي درع الكلية لهم كما قدم إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب درع الإبداع لكل منهم في مجال عمله وخدمتهم للمجتمع .
حضر حفل التكريم لفيف من أساتذة جامعة القهرة و مجموعة كبيرة من الطلبة المتفوقين بالجامعة وأدار حفل التكريم شريف عبد الوهاب كبير المذيعين في الراديو .

https://www.facebook.com/amir.ramzy.94/posts/3448109551934651
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ