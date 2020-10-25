الأحد، 25-10-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
كرمت كلية الحقوق جامعة القاهرة
الفنان هاني رمزي بالتعاون مع اتحاد
المنتجين العرب ، وذلك لتاريخه الفني و
الأعمال السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني .
يأتي ذلك ضمن خطة الكلية لتكريم المبدعين في المجالات المختلفة ، خاصة
الفنان هاني رمزي الذي برع في أداء دور المحامي في فيلم " محامي خلع
" .
كما تم تكريم شقيقي الفنان المستشارين إيهاب و أمير رمزي عن مجهوداتهم القانونية
في عملهما الحقوقي في الدفاع عن البسطاء والمظلومين .
وقدم عميد كلية الحقوق
الدكتور صبري السنوسي درع الكلية لهم كما قدم
إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب درع الإبداع لكل منهم في مجال عمله
وخدمتهم للمجتمع .
حضر حفل التكريم لفيف من أساتذة جامعة القهرة و مجموعة كبيرة من الطلبة
المتفوقين بالجامعة وأدار حفل التكريم شريف عبد الوهاب كبير المذيعين في الراديو .
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