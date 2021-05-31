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العناني يلتقي بسفير غينيا بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة

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العناني يلتقي بسفير غينيا بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة

وزير السياحة و سفير غينيا بالقاهرة
وزير السياحة و سفير غينيا بالقاهرة
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الإثنين، 31-05-2021 10:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
استقبل  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، أمس السفير Soriba Camara سفير دولة غينيا بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال العمل السياحي والأثري لما لمصر من خبرة واسعة في هذا المجال.
وقد حرص سفير دولة غينيا في بداية اللقاء، على تقديم التهنئة لوزير السياحة والآثار على نجاح فعالية موكب المومياوات الملكية واصفا إياها بالحدث الفريد. كما أثنى على الزيارة التي نظمتها الوزارة، منذ أيام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية للسفراء الأفارقة وأسرهم للمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة يوم أفريقيا.
وخلال اللقاء قدم السفير إلى وزير السياحة والآثار قناع "نيمبا" و المهداه من الدكتور إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا والغينيين في الخارج وشعب غينيا.
ومن جانبه رحب الدكتور خالد العناني بالسفير، ووجه من خلاله التحية والشكر لوزير الخارجية وشعب غينيا، كما أثنى على عمق العلاقات بين البلدين.
و قد وجه الدكتور خالد العناني الدعوة لوزيري السياحة والآثار في غينيا لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال.
 

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