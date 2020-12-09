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السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا

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السيسي
 
الأربعاء، 09-12-2020 07:02 م الطيب حسين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية لإثيوبيا، بشأن مياه النيل على هامش زيارته لفررنسا.

وقال في حواره مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا.

وذكر أن السد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين.


وأضاف: "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام وتوقيع هذا الاتفاق".

 

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