الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 16:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اعترافات صادمة لـ«متحرش المعادي» أمام النيابة

ماذا يحدث في الكويت؟.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا إلى النيابة العامة

قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الزمالك والترجي التونسي

الكنيسة الكاثوليكية: لا يمكن أن نبارك زواج «المثليين» لهذا السبب

مفاجأة في علاقة العقاقير المخدرة بعلاج الإكتئاب النفسي

شاهد.. صورة نادرة للأمير فهد و الملك خالد بن عبد العزيز

مارين لوبان تهاجم بابا الفاتيكان: «اهتم بالكنيسة ودع صناديق الاقتراع»

أول تعليق من «الصجة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

شاهد.. عالم أزهري مشهور يطالب بقبول حكم الطواغيت والفراعنة والأجانب

ADS
 

أول تعليق من «الصحة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-03-2021 11:56 ص متابعات _ أمينة عبد العال
أصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحات عاجلة للدول بمواصلة استدام لقاح " أسترازينيكا " في حملات التطعيم ضد فيروس " كورونا " المستجد .
و قالت سمية سواميناتات ، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف :" لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا ، مضيفة إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح ، ومشيرة إلي أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بمرض كوفيد-19 " .
جدير بالذكر أن بعض الدول علقت علي استخدام هذا اللقاح بسبب تعرّض أشخاص تلقّوه لتجلطات دموية.
 

إقرأ ايضا

رانيا يوسف و نزار الفارس

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

Capture

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

689261177dd4dc0c180189c65fd45580

ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

أخبار متعلقة

الإعلامي وائل الإبراشي

الكشف عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد اختفائه الطويل بسبب كورونا

1220202153757707168971

فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»

ارشيفية

" الصحة العالمية": أخطر 9فيروسات تشكل خطرًا على البشرية

مريض السمنة

طبيب مريض السمنة المتوفي: قضاء وقدر وربنا عايز كده

دينا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ " دينا"

محمد منير

شاهد.. محمد منير :" إحنا غضبنا ربنا "