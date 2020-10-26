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أعرف فوائد "قرع العسل" إحتفالا بالهالوين

قرع العسل
قرع العسل
 
الإثنين، 26-10-2020 02:10 م المصريون
يعتبر الهالوين «عيد القيديسين» احتفال معروف عالميا وهو يوافق يوم 31 اكتوبر من كل عام، وعلى الرغم إنه إحتفال غربي إلا إنه بدأ ينتشر في مصر بشكل كبير، وأصبح كثيرون يحتفلون به.
وكشف استشاري التغذية دكتور محمد حلمي، عن فوائد قرع العسل المذهلة للصحة العامة وجمال البشرة  والتي تتمثل في الآتي:
- ينشط عمل الكبد، وخصوصاً فيما يختص بإنتاج المادة الصفراء في الكبد، وهي المادّة التي تساعد على هضم الدهون
-علاج الامساك المزمة حيث تعتبر أفضل مليّن للمعدة لما فيها من محفزات خاصة للمعدة، كما يوجد فيها مادةً اسمها Melonemetin وهي بمثابة مانع للأمساك وملين للأمعاء.
-علاج للصداع وخصوصاً الصداع النصفي (الشقيقة).
- تمنع تصلب الشرايين، لأنّها تقوم بتقليل الكولسترول الضار في دم الإنسان وتعتبر مادةٌ فعاله ضد الأكسدة.
- تفيد في عملية تنظيم ضغط الدم لانها تعمل عمل مدر البول.
- تفتت حصى المسالك البولية، وحصى الكلى وهي من أفضل منشطات ومحفزات الكلى للقيام بعملها على أكمل وجه.
- مفيدة جداً في تقوية مناعة جسم الإنسان لما تحتويه من فيتمامين ج.
- تعمل على تهدئة أعصاب الإنسان.
- طرد الدود من معدة وأمعاء الإنسان.
- مفيد للبشرة وتأخير تجاعيد البشرة والشيخوخة لما تحتويه هذه النبتة من فيتامين ج وفيتامين هـ.
 

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