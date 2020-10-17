السبت 17 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البابا فرنسيس: الجوع بالنسبة للبشرية عار

تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت

القبض علي عنتيل الـ "توك توك" بعد تهديده لفتاة بصور عارية

عاجل.. ألمانيا تغلق شوارع برلين و تنشر قوات الأمن

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد لرئيس أذربيجان

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

900 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور في الرياض

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-10-2020 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
حقق مزاد نادي الصقور السعودي مبيعات  تجاوزت 900 ألف ريال مساء أمس ، بعد أن استقبلت فرق المزاد مجموعة من الصقور من مناطق الطرح المنتشرة في المملكة العربية السعودية .
و الطيور التي عرضت  في المزاد هي  5 فروخ وقرناس واحد، على أرض مهرجان الملك عبد العزيز، في  شمال مدينة الرياض .
وكان الصقر الأول من نوع "فرخ شاهين"، وبيع بقيمة 200 ألف ريال.
و الصقر الثاني كان " فرخ شاهين "، وبيع بـ  410 آلاف ريال .
وثالث صقر  "شاهين فرخ" وبيع بقيمة 111 ألف ريال.
و الصقر الرابع " فرخ شاهين "  بيع بمبلغ 75 ألف ريال،  فيما بيع شاهين قرناس، بمبلغ 51 ألف ريال.
أما الصقر السادس فبيع بمبلغ 65 ألف ريال.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

محمد رمضان

نظارة محمد رمضان تثير الجدل في عزاء محمود ياسين

.

بعد كشف تخليها عنه .. بوسي تتصل بوالدها وتشترط عليه شرطا غريبا لكي تساعده في علاجه

أخبار متعلقة

الفتاة حافظة القرآن

شاهد.. طفلة سعودية 6 سنوات تحفظ القرآن الكريم

ارشيفية

أطباء يكشفون سر انتشار سرطان " الثدي بين الرجال في السعودية

صورة نادرة.. شاهد أسوار الرياض قبل 108 أعوام

صورة نادرة.. شاهد أسوار الرياض قبل 108 أعوام