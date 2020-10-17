900 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور في الرياض

السبت، 17-10-2020
09:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حقق مزاد نادي الصقور السعودي مبيعات تجاوزت 900 ألف ريال مساء أمس ، بعد أن استقبلت
فرق المزاد مجموعة من الصقور من مناطق الطرح المنتشرة في المملكة العربية السعودية
.
و الطيور التي عرضت في المزاد هي 5 فروخ وقرناس واحد، على أرض مهرجان الملك عبد العزيز،
في شمال مدينة الرياض
.
وكان الصقر الأول من نوع "فرخ شاهين
"، وبيع بقيمة
200 ألف ريال.
و الصقر الثاني كان " فرخ شاهين
"، وبيع بـ 410 آلاف ريال .
وثالث صقر "شاهين
فرخ" وبيع بقيمة 111 ألف ريال.
و الصقر الرابع " فرخ شاهين
" بيع بمبلغ 75 ألف ريال، فيما بيع شاهين
قرناس، بمبلغ 51 ألف ريال.
أما الصقر السادس فبيع بمبلغ 65 ألف ريال.