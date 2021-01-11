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8 أطعمة ومشروبات تتسبب في إصابتك بالأزمة القلبية

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أزمة قلبية
 
الإثنين، 11-01-2021 11:24 ص

كشف عدد من اختصاصيي التغذية العلاجية، قائمة بأطعمة ‏ومشروبات يجب الحذر منها لضمان صحة القلب، ومنع حدوث ‏نوبات قلبية في المستقبل.

وتشمل هذه القائمة وفقًا لـ” سي إن إن” ‏الأمريكية:‏

شوكولاتة بالحليب
تؤدي لرفع الكوليسترول في الدم وكذلك السكر لاحتوائها على ‏مواد صلبة من السكر والدهون، بينما الشوكولاتة الداكنة مليئة ‏بمضادات الأكسدة والفلافونويد، والتي يمكن أن تخفض ضغط ‏الدم وتقلل الالتهاب‎.‎

المكسرات ‏المملحة
يجب استبدال المكسرات المملحة بغير المملحة منخفضة ‏الصوديوم والغنية بالدهون المفيدة‎.‎

اللحوم الحمراء الدهنية
وغالباً ما تكون اللحوم الحمراء غنية بالدهون الزائدة التي قد ‏تزيد نسبة الكوليسترول في الدم‎.‎

الأطعمة المقلية
تؤدي الدهون المشبعة والمتحولة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ‏في الدم، وهي أحد العوامل المسببة للإصابة بنوبة قلبية.‏

اللحوم المصنعة
وهذه الأطعمة محملة بالصوديوم والنترات، ما يتسبب ‏في رفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى‎.‎
‎ ‎
المخبوزات السكرية
تحتوي الحلويات المصنعة على الصوديوم، لذلك يجب استبدالها ‏بالفاكهة الطازجة، أو تجهيزها في المنزل.

‎الصلصات
تحتوي على السكر الذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم‎.‎
‎ ‎
الصودا
ترفع المشروبات الغازية المليئة بالسكر مستويات السكر في الدم ‏وتزيد من الضغط على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر ‏الإصابة بأمراض القلب‎.‎
 

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