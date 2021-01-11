8 أطعمة ومشروبات تتسبب في إصابتك بالأزمة القلبية

الإثنين، 11-01-2021
11:24 ص
كشف عدد من اختصاصيي التغذية العلاجية، قائمة بأطعمة
ومشروبات
يجب الحذر منها لضمان صحة القلب، ومنع حدوث نوبات قلبية في المستقبل.
وتشمل هذه القائمة وفقًا لـ” سي إن إن” الأمريكية:
شوكولاتة بالحليب
تؤدي لرفع الكوليسترول في الدم وكذلك السكر لاحتوائها على
مواد صلبة من السكر والدهون، بينما الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والفلافونويد،
والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقلل الالتهاب.
المكسرات المملحة
يجب استبدال المكسرات المملحة بغير المملحة منخفضة الصوديوم
والغنية بالدهون المفيدة.
اللحوم الحمراء الدهنية
وغالباً ما تكون اللحوم الحمراء غنية بالدهون الزائدة التي
قد تزيد نسبة الكوليسترول في الدم.
الأطعمة
المقلية
تؤدي الدهون المشبعة والمتحولة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول
في الدم، وهي أحد العوامل المسببة للإصابة بنوبة قلبية.
اللحوم المصنعة
وهذه الأطعمة
محملة بالصوديوم والنترات، ما يتسبب في رفع
ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى.
المخبوزات السكرية
تحتوي الحلويات المصنعة على الصوديوم، لذلك يجب استبدالها
بالفاكهة الطازجة، أو تجهيزها في المنزل.
الصلصات
تحتوي على السكر الذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم.
الصودا
ترفع المشروبات
الغازية المليئة بالسكر مستويات السكر في
الدم وتزيد من الضغط على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.