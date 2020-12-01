7 أطعمة حافظ علي تناولها لتحافظ علي كبد لا يمرض

الثلاثاء، 01-12-202003:00 ممتابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الكبد مسئول عن العديد من الوظائف بالغة الأهمية للجسم مثل إنتاج
الجلوكوز و إزالة السموم و هضم الكربوهيدرات مما يجعل الحفاظ عليه بالغ الأهمية .
و قد يسبب ضعف الكبد إلي الإصابة
ببعض الأمراض من أهمها السكر من النوع الثاني ومن الممكن حمايته و الحفاظ عليه
بتناول بعض الأطعمة الهامة .
ومن أهم الأطعمة التي يجب المواظبة علي تناولها :
زيت الزيتون فهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة و هو ما
يجعله مفيد في تقليل الإجهاد و تحسين
وظائف الكبد
المكسرات فإلي جانب أنها تحتوي علي
أحماض دهنية غير مشبعة فهو أيضا غني بفيتامين " أي " و مضادات الأكسدة
كلها تحمي الكبد من الالتهابات و الإجهاد التأكسدي .
الشاي الأخضر يساعد علي تقليل
مستوي الدهون بسكل عام و يحاب الإجهاد التأكسدي " وهو عبارة عن عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة و العوامل
المضادة للتأكسد ليؤثر علي اختلال التوازن
بين المظاهر النظامية علي أنواع الأكسجين التفاعلية وقدرة الكبد علي إزالة السموم
.
الثوم يحافظ علي الكبد و يخفف الوزن و الدهون .
الجريب فروت يحتوي علي مضادات الأكسدة و يحمي الكبد عن طريق تقليل
الالتهابات .
الأسماك تقلل فرص الإصابة بمرض الكبد الدهوني غير الكحولي و غنية بـ "
أوميجا 3 " التي تقلل الالتهابات و تضبط مستويات إنزيمات الكبد .