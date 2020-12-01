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7 أطعمة حافظ علي تناولها لتحافظ علي كبد لا يمرض

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 03:00 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الكبد مسئول عن العديد من الوظائف بالغة الأهمية للجسم مثل إنتاج الجلوكوز و إزالة السموم و هضم الكربوهيدرات  مما يجعل الحفاظ عليه بالغ الأهمية .
و قد يسبب ضعف الكبد  إلي الإصابة ببعض الأمراض من أهمها السكر من النوع الثاني ومن الممكن حمايته و الحفاظ عليه بتناول بعض الأطعمة الهامة .
ومن أهم الأطعمة التي يجب المواظبة علي تناولها :
 زيت الزيتون  فهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة و هو ما يجعله مفيد في تقليل الإجهاد  و تحسين وظائف الكبد
 المكسرات فإلي جانب أنها تحتوي علي أحماض دهنية غير مشبعة فهو أيضا غني بفيتامين " أي " و مضادات الأكسدة كلها تحمي الكبد من الالتهابات و الإجهاد التأكسدي .
 الشاي الأخضر يساعد علي تقليل مستوي الدهون بسكل عام و يحاب الإجهاد التأكسدي  " وهو عبارة عن عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة و العوامل المضادة للتأكسد  ليؤثر علي اختلال التوازن بين المظاهر النظامية علي أنواع الأكسجين التفاعلية وقدرة الكبد علي إزالة السموم .
الثوم يحافظ علي الكبد و يخفف الوزن و الدهون .
الجريب فروت يحتوي علي مضادات الأكسدة و يحمي الكبد عن طريق تقليل الالتهابات .
الأسماك تقلل فرص الإصابة بمرض الكبد الدهوني غير الكحولي و غنية بـ " أوميجا 3 " التي تقلل الالتهابات و تضبط مستويات إنزيمات الكبد .
 

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