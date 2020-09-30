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63 ألف جنيه قيمة إطلالة ميلانيا خلال المناظرة الرئاسية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-09-2020 11:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
ظهرت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية الأولي بين زوجها وبين نائبه الأسبق جو بايدن، بإطلالة عملية أنيقة بقيمة 4035 دولار،ما يعادل 63631 ألف جنيه.
والبدلة الكلاسيكية للسيدة الأولي والتي تبلغ من العمر 50 عاما، أنيقة مقلمة من توقيع أحد مصمميها المفضلين " Dolce&Gabbana" وقيمتها 3340 دولارا ومع قميص أبيض، وانتعلت حذاء عالي الكعب من تصميم كريستيان لوبتان تبلغ قيمته 695 دولار. 
و اختارت جيل زوجة جون بايدن البالغة من العمر 69 مظهرا أكثر كلاسيكي بفستان حريري أخضر وسبقت ارتدائه في مناسبة سابقة حين حضرت به حدث لجمع التبرعات مع زوجها في مدينة نيويورك أكتوبر 2017 .



 

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