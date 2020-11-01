503 مليون دولار غرامة " أبل" لسرقة براءة اختراع

ارشيفية

أصدرت هيئة محلفين في تكساس حكم علي شبكة " أبل " بدفع 503 مليون دولار غرامة بتهمة انتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة علي براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات " فيرنت إكس " .

وحسب وثائق المحكمة فقد تناولت القضية بين الشركتين مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة " أيفون " و " آيباد " و " آيبود تاتش " .

و قالت " أبل " ردا علي الحكم " نشكر الهيئة ولكنا سنقدم استئناف لأن القضية استمرت أكثر من عقد مع براءة اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا التي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة " .

علي الجانب الآخر أكدت " فيرنت إكس " أن " أبل " تستخدم تقنيتها الحاصلة علي براءة اختراع .