أصدرت هيئة محلفين في تكساس حكم علي شبكة " أبل " بدفع 503 مليون
دولار غرامة بتهمة انتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة علي براءة
اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات " فيرنت إكس " .
وحسب وثائق المحكمة فقد تناولت القضية بين الشركتين مسألة أمن نقل البيانات
في أجهزة " أيفون " و " آيباد " و " آيبود تاتش " .
و قالت " أبل " ردا علي الحكم " نشكر الهيئة ولكنا سنقدم
استئناف لأن القضية استمرت أكثر من عقد مع براءة اختراع لا علاقة لها بالعمليات
الأساسية لمنتجاتنا التي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة " .
علي الجانب الآخر أكدت " فيرنت إكس " أن " أبل "
تستخدم تقنيتها الحاصلة علي براءة اختراع .