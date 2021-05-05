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43 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 05-05-2021 09:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى.
وحذرت الهيئة من ارتفاع في درجات الحرارة حيث يسود الطقس الحار نهارا علي القاهرة و شمال الصعيد و مصر الوسطي بأكملها ، وستبلغ درجات الحرارة 40 درجة وذروة الارتفاع ستبلغ 43 درجة علي المناطق الجنوبية، حسبما نشرت " اليوم السابع" .
وأشارت الهيئة إلي أنه سيكون هناك انخفاض طفيف علي درجات الحرارة في القاهرة مؤقتا يوم الجمعة ، لافتة إلي أن الطقس سيستمر حار لمدة 5 أيام قادمة مع ازدياد فترات سطوع الشمس .
وطالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة .
 

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