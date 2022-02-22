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4 مميزات جديدة تطلقها «واتساب» تعرّف إليها

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واتساب
Native
Teads
الثلاثاء، 22-02-2022 09:43 ص

ميزات جديدة أطلقها تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، منها ما أطلقته مؤخرًا من خلال إمكانية استمرار تشغيل مقاطع الصوت في الرسائل الخاصة أثناء تصفح محادثات أخرى ليبقى الصوت مستمرًا أسفل شريط المحادثات عبر التطبيق بالحواسب المحمولة.

وتعتزم «واتساب» أطلاق ميزة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، من خلال توفير صور غلاف تشبه تلك المستخدمة في تطبيق «فيسبوك»، ليتمكن المستخدم من اختيار صورة لغلاف «cover photos» ملفه الشخصي من معرض الهاتف.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة سيتم توفيرها لحسابات رجال الأجمال «WhatsApp Business»، لافتةً إلى أنه لم يتم تخطيط استخدام هذه الميزة لحسابات المستخدمين القياسية.

وستطلق «واتساب» قريبًا ميزة جديدة تمكن مستخدم التطبيق على الحواسب الآلية من العثور على الرموز التعبيرية المناسبة، من خلال طلب الرمز المطلوب مباشرة؛ إذ يمكن للمستخدم كتابة نقطتين فوقيتين ثم يتبعهما بالرمز الذي يرغب في الحصول عليه بدلًا من مشقة البحث، مثل: «:wave»، أو «:star» أو « sad:».

وتستعد «واتساب» لتوفير ميزة معاينة مقاطع الفيديو والصور المرسلة كمستندات بدون تحميلها؛ فحتى الآن لا يستطيع المستخدم معرفة محتوى المستند قبل تحميله على هاتفه، وهذه الميزة ستوفر مساحات تخزينية للمستخدمين من خلال عدم تحميل المستندات غير المهمة.
 

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