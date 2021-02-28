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4 أدوية تسبب العقم عند الرجال.. احذر منها

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عقم
 
الأحد، 28-02-2021 11:32 ص محمد فضل - متابعات

هناك عوامل كثيرة تؤدي الى زيادة احتمال العقم عند الرجال منها تناول بعض انواع الادوية وهي:
1- المنشطات الابتنائية المعروفة ايضاً بإسم ( Anabolic ) التي يستخدمها الرجال الذين يمارسون الرياضة لنمو العضل خاصة.
2- مضادات الاكتئاب التي تؤثّر على الرغبة الجنسية والقدرة على الانتصاب أو القذف وقد تضر الحيوانات المنوية.
3- الأدوية المضادة للفطريات التي تقلل من عدد الحيوانات المنوية.
4- أدوية العلاج الكيميائي التي تقلل من عدد الحيوانات المنوية، كما تخفض الرغبة الجنسية عند الرجل ومن القدرة على الإنتصاب.
 

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