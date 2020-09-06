3 طرق للتخلص من دهون البطن وتقليل مخاطر الوفاة بكورونا

الأحد، 06-09-2020
07:11 م
فتحي مجدي
تشتد الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تغيير العادات الغذائية والصحية لتعزيز نظام المناعة، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
مع عودة حالات الإصابة بكوفيد 19 إلى الارتفاع ، يبدو من المنطقي أن نبذل قصارى جهدنا للحصول على اللياقة والصحة، وهذا يعني التركيز على فقدان الوزن.
وكشفت إحصائيات أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا أكثر من النساء، وأن السمنة تزيد من هذا الخطر. إذ يهاجم الفيروس الأعضاء الحيوية، وتحديدًا الرئتين، وكلما زاد الوزن، انخفضت سعة الرئتين.
لكن لماذا الرجال هم أسوأ حالًا؟
يوضح الدكتور مايكل موسلي: "كشفت الدراسات أن الرجال أكثر ميلًا للاعتقاد بأنهم أكثر رشاقة مما تعتقده النساء، لذلك قد يكونون أقل احتمالية لاتخاذ إجراءات عندما يتعلق الأمر بوزنهم".
إنهم لا يهتمون بصحتهم، ومع ذلك فهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".
أحد التحديات الرئيسية مع التقدم في العمر هو أن عملية الأيض تتباطأ. يزيد الرجال، في المتوسط، حوالي 0.5 كجم لكل عام بين 40 و 60.
تعتبر نسبة الخصر إلى الطول مؤشرًا مفيدًا للصحة - من الناحية المثالية، يجب أن يكون محيط الخصر لديك على الأكثر نصف طولك.
أمسك قطعة من الخيط طالما أنك طويل. قم بطيها من المنتصف ولاحظ ما إذا كانت تناسب محيط خصرك. إذا لم يحدث ذلك، فلا تقلق.
نتوفر في جميع الأشكال والأحجام، لكن زيادة محيط الخصر يمكن أن تشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية.
استهدف دهون البطن
حتى أنحف الرجال يعانون من دهون البطن
، وهي واحدة من أخطر الأماكن لتخزين الدهون.
كما لو أن هذا لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، فإن الخلايا الدهنية الموجودة في أعماق البطن، تتردد في التخلي عن مخزون طاقتها. للعثور على الطاقة الإضافية اللازمة لتغذية عجز بسيط في الطاقة، أو جلسة رياضية عادية، سيبحث الجسم عن الاحتياطيات الأخرى أولاً، مثل عضلات المؤخرة.
لحسن الحظ، أظهرت الاختراقات الحديثة في العلوم الطبية والرياضية أنه من الممكن عكس هذا التدرج، يمكن أن تفقد دهون البطن ويمكنك أن تفقدها بسرعة.
هجوم ثلاثي على دهون البطن ...
1) انخفاض السكر والكربوهيدرات البسيطة والمزيد من البروتين
لإحداث تأثير خطير على دهون البطن، يعد التخلص من ارتفاع السكر أمرًا أساسيًا. عندما يقاطع الناس الكربوهيدرات، تنخفض شهيتهم ويفقدون الوزن.
ليست كل الكربوهيدرات متشابهة. هناك الكربوهيدرات الجيدة والكربوهيدرات السيئة. لا تكمن الحيلة في قطع الكربوهيدرات تمامًا، ولكن في اختيار الأطعمة التي تتناولها بانتظام.
من الأفضل تناول الخبز الأبيض والمكرونة البيضاء والبطاطس والسكريات، باعتدال، لكونها كربوهيدرات سهلة الهضم، يمتصها الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم.
بدلًا من ذلك، تناول الكربوهيدرات التي تحتوي على الكثير من الألياف. تقلل الألياف ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتوفر الحماية من سرطان الأمعاء وتغذي البكتيريا "الجيدة" التي تعيش في أمعائك.
تشمل الأمثلة الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة، مثل الشعير والشوفان والحنطة السوداء والحبوب الكاملة والجاودار.
قلل من تناول أي طعام أو شراب يحتوي على أكثر من 5 في المائة سكر إلى ما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع. يشمل ذلك الفواكه الحلوة مثل المانجو والأناناس والعصائر والعصائر السكرية.
2) الصوم المتقطع
إن فكرة أن الصيام "يبطئ عملية الأيض" هي خرافة. عندما تأكل سعرات حرارية أقل مما تحرق، فإنك تخلق عجزًا في السعرات الحرارية، يسمى أيضًا عجز الطاقة. يجب أن تخلق نقصًا في السعرات الحرارية لإنقاص الوزن.
إن تناول 800 سعر حراري في اليوم، أو أقل لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن لأنك تأكل سعرات حرارية أقل، ولكن جسمك يستجيب لضغوط الصيام عن طريق إنتاج المزيد من هرمون النورادرينالين، المعروف بحرق الدهون.
يمكن أن يؤدي الصيام قصير المدى إلى تغييرات في الجسم تجعل حرق الدهون أسهل. وتشمل انخفاض الأنسولين وزيادة هرمون النمو وزيادة الأدرينالين وزيادة صغيرة في التمثيل الغذائي.
يجمع نظام Fast 800 الغذائي بين الصيام المتقطع والأكل المقيّد بالوقت، وهو أمر بسيط للغاية. ببساطة تأكد من أنك لا تستهلك أي سعرات حرارية لمدة 12 ساعة على الأقل خلال فترة 24 ساعة. يفضل بعض الناس تقصير فترة تناول الطعام إلى 10 أو 8 ساعات.
3) تدريب HIIT
التمرين هو المفتاح لأسباب مختلفة. إنه من بين أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحياة طويلة وصحية.
أوصي بـ 10 دقائق فقط على دراجة ثابتة ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى تمارين تقوية سريعة، والتي لا تتطلب معدات خاصة.
إذا لم يكن لديك دراجة تمرين، يمكنك تجربة ركوب الدراجة على الطريق بقوة في أماكن مرتفعة، أو صعود الدرج، أو القيام بجولات قصيرة عند الخروج، فقط ارفع سرعة المشي حتى تتنفس بصعوبة.
الشيء الرئيسي هو أنها يجب أن تكون قصيرة (30 ثانية كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بالدرج أو الجري)، ولكن صعبة بما يكفي لرفع معدل ضربات قلبك.