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2.4 مليون جنيه إسترليني يعيدها الأمير هاري وميجان للبريطانيين

ارشيفية
الامير هاري و زوجته ميجان ماركل
 
الثلاثاء، 08-09-2020 10:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المتحدث باسم دوق ساكس " هاري " أن ميجان ماركل وزوجها هاري أعادا أموالا بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني إلي البريطانيين كان تم إنفاقها علي إصلاح منزل يملكه الزوجان، مضيفا أنه تم رد المبلغ بالكامل الذي بدأ سداده في إبريل 2020 .
وقال دافعو الضرائب البريطانيون والذين ضغطوا علي هاري ليرد الأموال أن الأمر كان "نصرا صعبا " .
وقال نشطاء: كان علي هاري وميجان تعويض كل نفقاتهما علي حساب الدولة فور مغادرة العائلة المالكة وليس بعد مرور فترة من ذلك، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن الزوجين تمكنا من سداد الدين بصفقة بقيمة 150 مليون دولار مع الشركة الترفيهية الأمرريكية " نتفليكس " وسيسمح العقد للزوجين بإخراج أفلام وبرامج مختلفة .   

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