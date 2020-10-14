10 أطعمة تساعد في القضاء على سرطان الثدي

الأربعاء، 14-10-2020
05:29 م
المصريون
مرض السرطان
انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وزادت اعداد الوفيات جراء هذا المرض الخبيث.
الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية أكد أن معدل الأمراض السرطانية في تزايد مستمر في الفترة الأخيرة، ومن أشهر أنواع السرطانات المتزايدة سرطان الثدي، والمعروف أن السبب الرئيسي الذي يجعل الخلية السرطانية تنمو بهذا الجنون وتكون الأورام الخبيثة غير معروف حتى الآن، لكن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص حدوثه مثل الوراثة، نمط الحياة، التغذية، العوامل البيئية والتعرض للسموم، التوتر والوزن.
وأضاف الدكتور محمد حلمي أنه لايمكننا التحكم في الكثير من العوامل السابق ذكرها، باستثناء نمط الحياة والوزن والتغذية، ولو فكرنا لثواني معدودة نجد أن كل هذه العوامل تتعلق بنمط الحياة الصحي والتغذية السليمة، وكذلك الحفاظ على الوزن المثالي، لذا يجب أن يكون الغذاء
الصحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية من كربوهيدرات ودهون صحية والبروتينات، ولكن بنسب محسوبة تفي بمتطلبات الجسم دون التعرض للزيادة التي تسمح بتراكم الدهون والتعرض للسمنة، التي من شأنها أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.
وحذر الدكتور محمد حلمي من تجاهل المغذيات الدقيقة في نظامنا الغذائي، وذلك لأنها الأهم والأعلى فائدة في الحرب ضد سرطان الثدي على الإطلاق، حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة، وتحافظ على الخلايا البشرية من التحول لسرطانية، حيث أن إدارة نمط حياة صحي يقي من سرطان الثدي بنسبة 40% وكذلك التغذية الصحية تتحكم في 38%من العوامل المسببة لسرطان الثدي.
وأوضح الدكتور محمد حلمي أن هذه الأكلات الغنية بمضادات الأكسدة تتمثل في الطماطم، الثوم، البصل، الشاي الأخضر، البروكلي وبراعم البروكلي، الكركم، الجوز، بذور الكتان، الرمان، التوت البري، أما عن دور السمنة في سرطان الثدي أضاف حلمي، أن الخلايا الدهنية تنتج هرمون الاستروجين، الذي تتغذي عليها خلايا سرطان الثدي، وكلما زاد تراكم الدهون في الجسم كلما زاد إنتاج هذا الهرمون، وبالتالي زادت فرصت تكوين ونمو خلايا سرطان الثدي.