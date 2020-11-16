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يوسف الشريف يثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب " كوفيد25"

يوسف الشريف
يوسف الشريف
 
الإثنين، 16-11-2020 01:06 م متابعات- أمينة عبد العال
ثارت ضجة علي مواقع التواصل بعد كشف المنتج تامر مرسي رئيس جلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسل يوسف الشريف الجديد " كوفيد 25 " والذي يشارك به في رمضان 2021 .
و كتب علي انستجرام " ياتري أيه اللي هيحصل سنة 2025 .. أحذر منطقة كوفيد 25 رمضان 2021.
وعلق بعض المتابعين : " خايفين من كوفيد 25 .. طيب شفتوا " النهاية " ، وقال البعض موفق أن شاء الله بالتوفيق للأسرة الفنية المحترمة ، و قال آخر مش عارفين إيه الا هيجري تاني ما هو لازم حد يتفاجئ و يحصل حاجة أكيد هيكون تحفة و أعلي من اللي فات " .   
 

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