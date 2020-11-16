ثارت ضجة علي مواقع التواصل بعد كشف المنتج تامر مرسي رئيس جلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسل يوسف الشريف الجديد " كوفيد 25 " والذي يشارك به في رمضان 2021 .و كتب علي انستجرام " ياتري أيه اللي هيحصل سنة 2025 .. أحذر منطقة كوفيد 25 رمضان 2021.وعلق بعض المتابعين : " خايفين من كوفيد 25 .. طيب شفتوا " النهاية " ، وقال البعض موفق أن شاء الله بالتوفيق للأسرة الفنية المحترمة ، و قال آخر مش عارفين إيه الا هيجري تاني ما هو لازم حد يتفاجئ و يحصل حاجة أكيد هيكون تحفة و أعلي من اللي فات " .