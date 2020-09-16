يقدم للنيابة 73 مقطعًا لزوجته مع 12 رجلًا (تفاصيل صادمة)

الأربعاء، 16-09-2020
03:07 م
محمد فضل- متابعات
قررت النيابة العامة، ضبط وإحضار سيدة كفر الشيخ
المتهمة من زوج
ها بالزنا
،
بعدما قدم 73 فيديو إباحيا تظهر فيه تمارس الجنس مع 12 رجلا، وصلته من أرقام
مجهولة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية لفحص تلك
الفيديوهات والتحقق من صحة المقاطع الإباحية، وفي ما إذا كانت تخص المتهمة أم أنها
مفبركة وأن صورة الزوج
ة مركبة عليها.
وكانت نيابة بندر كفر الشيخ
استمعت لأقوال الزوج
“م.ع.أ” الذي يعمل جزارا
واتهم زوج
ةه بالزنا
بعد تلقيه عددا من مقاطع الفيديو وصورا تظهر فيها الزوج
ة أثناء
ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مشيرا إلى أن هذه المقاطع تم تصويرها في
إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوج
ةه في الخارج.
وكان الرجل اكتشف
وجود زوج
ةه في مقاطع فيديو وصور إباحية تظهر فيها بممارسة الرزيلة، والأعمال
المنافية للآداب مع أحد الأشخاص، جرى تصويرها بالخارج في إحدى الدول العربية.
وكان المحامي
العام لنيابة كفر الشيخ
الكلية، أمر أول أمس الإثنين، بفتح تحقيق حول اتهامات
الزوج
لزوج
ةه، وسؤاله في محضر رسمي يجرى تحريره في قسم أول شرطة كفر الشيخ
،
تمهيدًا لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الأمر.
وبسؤال الزوج
المدعو "م.ع"، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ
، في أقواله بالمحضر ذكر أنه
تزوج
من المشكو في حقها عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة
أقنعته بسفرها إلى الخارج إلى إحدى الدول العربية، للعمل في مصنع ملابس في عام
2017، وأصبحت تسافر 5 أشهر وتحصل على إجازة شهرين.
وأوضح الزوج
أنه
في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق الواتس آب صورًا عارية لها، وبناء
عليه حرر المحضر رقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ
، بعد تقديم بلاغ
رسمي في مباحث الإنترنت، وبعد تدخل العقلاء بعدما أوضحت أنها كانت على هاتفها عقب
سرقته منها في دولة عربية من إحدى زميلاتها في العمل، تم "فبركة
اللقطات" عندها احتوى الزوج
المشكلة.
ولفت الرجل إلى
أنه بعد عودة الهدوء بينهما أبلغته زوج
ةه بأن فترة إقامتها في الدولة العربية
قاربت على الانتهاء ويتطلب الأمر التوجه إلى هناك لتجديد الإقامة، وللحصول على
مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر إلى هناك، ومكث معها قرابة 30 يومًا،
وخلال تلك الفترة راقب عملها في مصنع الملابس، والعقارات ولم يظهر عليها شيئًا
فعاد إلى كفر الشيخ
.
وقال الزوج
إنه
في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس
آب من رقم غريب بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوي
على العبارات الجنسية، بجانب 73 مقطعًا لفيديوهات إباحية تظهر فيه وبصوتها مع نفس
الشخص، و135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد أبناء
مركز الرياض، والمقيمين هناك في تلك الدولة العربية.
وأضاف أن نفس
الرسائل تلقاها شقيقه على هاتفه عبر تطبيق واتس آب، وبعدها توجه للمنزل لمواجهتها،
فادعت أنها مفبركة وأنكرتها، و"أطلقت الصراخ"، ووقتها لم يتمالك هو
أعصابه بمحاولته قتلها انتقامًا لشرفه، فتدخل الجيران في الوقت المناسب، وفرت
هاربة مع طفلتيهما، فيما اكتشف بعد هروبها وجود مقاطع فيديو، وصور إباحية، على
مواقع الإنترنت، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث
الانترنت في طنطا.
حُرر عن ذلك
المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ
، فيما يجرى العرض على
النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.