يقتحم منزل خطيبته ويقتلها والسبب صادم (صور)

الخميس، 17-09-2020
07:30 م
محمد فضل - متابعات
أقدم
شاب
يبلغ من العمر 28 عامًا على اقتحام منزل خطيبة
ه وقتل
ها بتسديد عدة طعنات لها،
بعد إبلاغه أنها ألغت حفل الزفاف.
وحسب صحيفة"ميرور" البريطانية، فإن ويدعى "جيجوكامار"، اقتحم منزل
خطيبة
ه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، وسألها عن الأسباب التي دفعتها
إلى إلغاء الزفاف وفسخ خطوبتهم، وكانت إجابتها
واضحة: "أنت شخص حاد ولن يمكنني أن أعيش معك".
انفعل
الشاب
وصفع خطيبة
ه فحاولت والدتها منعه فقام بدفعها إلى الخلف وأخذ سكينا حادا من المطبخ
وهددها بأنها لن تكون لشخص غيره ولن تكمل حياتها بدونه.
لم تكترث
الشاب
ة لتهديده وذهبت للاطمئنان على والدتها، إلا أنها فوجئت بركضه خلفها وطعنها من
الخلف 6 طعنات بالسكين.
ألقت
الشرطة القبض عليه بعد 3 أيام من جريمته، واعترف في تحقيقات الشرطة بأنه قتل
ها لأنه
لن يتحمل أن تتزوج من شخص غيره.