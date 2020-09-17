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يقتحم منزل خطيبته ويقتلها والسبب صادم (صور)

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الضحية
الخميس، 17-09-2020 07:30 م محمد فضل - متابعات
أقدم شاب يبلغ من العمر 28 عامًا على اقتحام منزل خطيبةه وقتلها بتسديد عدة طعنات لها، بعد إبلاغه أنها ألغت حفل الزفاف.
وحسب صحيفة"ميرور" البريطانية، فإن ويدعى "جيجوكامار"، اقتحم منزل خطيبةه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، وسألها عن الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء الزفاف وفسخ  خطوبتهم، وكانت إجابتها واضحة: "أنت شخص حاد ولن يمكنني أن أعيش معك".
انفعل الشاب وصفع خطيبةه فحاولت والدتها منعه فقام بدفعها إلى الخلف وأخذ سكينا حادا من المطبخ وهددها بأنها لن تكون لشخص غيره ولن تكمل حياتها بدونه.
لم تكترث الشابة لتهديده وذهبت للاطمئنان على والدتها، إلا أنها فوجئت بركضه خلفها وطعنها من الخلف 6 طعنات بالسكين.
ألقت الشرطة القبض عليه بعد 3 أيام من جريمته، واعترف في تحقيقات الشرطة بأنه قتلها لأنه لن يتحمل أن تتزوج من شخص غيره.



 

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