الإثنين 09 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رئيس صن داونز يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف

الكرملين يعلن السبب الحقيقي لتأخر الرئيس الروسي في تهنئة بايدن

علاقة غير متوقعة بين القهوة و تساقط الشعر

أول زيارة لـ بايدن بعد فوزه بالرئاسة.. لمن ؟

تأجيل مران المنتخب لـ السابعة مساء

ميدو يفجر مفاجأة عن سبب خناقة «صلاح» و«ماني»

وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

أيرلندا تحتفل بفوز بايدن لهذا السبب

ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

ADS
 

يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 09-11-2020 01:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أهدي البريطاني مات توفام ، حماته هدية غريبة في عيد ميلادها حيث أهداها حديقة حيوان و أنفق عليها حوالي 600 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 780 ألف دولار .
و يعتبر مات أصغر فائز باليانصيب في الجائزة الكبرى في بريطانيا والتي بلغت 45 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 59.2 مليون دولار وهو يبلغ من العمر 23 عاما ، حسبما نشر موقع " ديلي ميل " .
جدير بالذكر أنه أنفق في البداية جزء من الأموال علي حلم حياته بشراء قصر يعود إلي الثلاثينيات في منطقة آدم هيلز في مدينة نوتنجهام الإنجليزية بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني ، ثم قام بملء حديقة الحيوان بالخيول و الخنازير و ماعز البيجمي و حيوانات اللاما والبط و عدد من الصقور و النسور وعقاب البحر .     
 

إقرأ ايضا

قهوة

علاقة غير متوقعة بين القهوة و تساقط الشعر

ارشيفية

وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

هنادي مهني

أول تعليق لـ " أحمد خالد صالح وهنادي مهني " بعد الزواج