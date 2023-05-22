يفعل العجائب.. ماذا يحدث لعظامك عند شرب كوب واحد من الشاي يوميًا؟

لجأ الأشخاص إلى اتباع الأنظمة الغذائية المفيدة لصحة العظام، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، فإن الكالسيوم الموجود في الحليب ليس الأمر الوحيد المهم.

ولكن إذا كنت تريد أن تتناول شيئًا مفيدًا لعظامك، فيمكنك تناول كوب واحد يوميا من الشاي، للحفاظ على صحة عظامك مع تقدمك في العمر.

فوائد الشاي لصحة العظام

يعد الشاي مشروبا مهمة لصحة العظام بسبب مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول، والفلافونويد" ، وفقا لموقع "wellandgood".

وأظهرت مادة البوليفينول القوية الموجودة في الشاي أنها تساعد في زيادة تمعدن العظام، وتأخير تقليل كثافة المعادن في العظام، وزيادة مستويات فيتامين د في الجسم.

كما تساعد الكاتيكين على حماية خلايا بناء العظام في الجسم، بينما تتمتع مركبات الفلافونويد بخصائص شبيهة بالإستروجين تساعد على منع فقدان العظام.

كيف تحصد الفوائد؟

لحصد هذه الفوائد، عليك شرب الشاي الأسود أو الأخضر، لأن هذه هي أنواع الشاي التي تناولتها معظم الدراسات حول الشاي وصحة العظام.

يُوصى أيضًا بأنواع الشاي الأسود والأخضر لأنها الأكثر استهلاكًا في العالم، ولا يهم إذا كنت تتناول الشاي ساخنًا أو مثلجًا، إنه في حين أن إحدى الدراسات التي تم الاستشهاد بها في مجلة التغذية السريرية، تقول إن شرب الشاي بدرجة حرارة 50 درجة مئوية -60 درجة، فعال لأنه يساعد في الحفاظ على الكاتيكين، في حين لم تذكر أي من الدراسات الأخرى درجة حرارة الشاي.

فوائد أخرى لتناول الشاي

الشاي ممتاز للحفاظ على العديد من وظائف الجسم الأخرى (بخلاف صحة العظام) مع تقدمنا في العمر، إنه جيد لقلبك وعقلك وتركيزك وحتى مزاجك.

الشاي الأخضر والأسود يحتويان على نسبة عالية من الفلافانول، وهو نوع من مضادات الأكسدة، وقد تم ربط هذه الفلافانول بخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار، هذا يعني أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي تساعد أيضًا في حماية الجسم من الجذور الحرة، وهذا يفيد الجسم كله وبالطبع الدماغ أيضًا، علاوة على ذلك، وجد مقال نُشر في مجلة Phytomedicine والذي أخذ في الاعتبار 21 دراسة منفصلة عن الشاي الأخضر أن استهلاك الشاي مرتبط بذاكرة أفضل.

ويقول الباحثون إنهم يعتقدون أن هذا مرتبط بالكافيين و L-theanine (حمض أميني مرتبط بالهدوء والتركيز) في الشاي، بين الكاتيكين والكافيين و L-theanine ، هناك العديد من المكونات الفريدة للشاي والتي تجعله مشروبًا رائعًا لتعزيز الدماغ.

كمية الشاي التي يجب تناولها

الدراسات البحثية الخاصة بصحة العظام، أشارت عمومًا إلى تناول كوب إلى 4 أكواب من الشاي يوميًا.

تذكر أن شرب الشاي هو مجرد عنصر واحد من مكونات العظام الصحية، هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لا تقل أهمية عن صحة العظام، وتشمل الكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم وفيتامين ك، على سبيل المثال لا الحصر.

من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على مجموعة متنوعة من الأطعمة والمجموعات الغذائية المختلفة للحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم صحة العظام.