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يفتح بطن زوجته لمعرفة نوع الجنين

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الإثنين، 21-09-2020 04:36 م أحمد سالم
شق أب لخمس بنات، بطن زوجته الحامل لمعرفة ما إذا كانت ستنجب ولدًا هذه المرة أم لا.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نفذ الزوج  الذي يدعى بانالال الهجوم على زوجته الحامل في ولاية أوتار براديش الشمالية بالهند في 19 سبتمبر. 
وقال برافين سينج تشوهان، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن الأب هاجم زوجته بسلاح ذي حواف حادة.
ووفقا لتحريات الشرطة كانت زوجته، التي يعتقد أنها كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها، حاملًا في الشهر السابع، حيث تعاني الزوجة من  حالة خطيرة في مستشفى باريلي بعد هجوم زوجها عليها.

زعمت عائلة الضحية أن بانالال أراد ابنًا لأنه كان لديه بالفعل خمس بنات.
وتشتبه الشرطة بأن الزوج ارتكب الجريمة لمعرفة ما إذا كان الطفل ذكرًا أم أنثى وفقًا لصحيفة The Hindustan Times.
وأشارت الصحيفة المذكورة أن  في الهند، لا يزال تفضيل الأبناء قويًا، حيث يزيد الأولاد ثروة الأسرة، بينما تستنزفها البنات بالمهور.
وفقًا لمجلة نيوزويك، فإن "الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس منتشر في الهند" حيث تفضل العائلات إنجاب الأبناء.

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