يشق بطن زوجته ويستخرج الجنين في الشهر السابع والسبب صادم

الإثنين، 21-09-2020
03:06 م
محمد فضل- متابعات
أقدم رجل هندي، أب لخمس بنات على شق بطن زوجة
ه الحامل
ليعرف ما إذا
كانت ستنجب غلاما هذه المرة أم لا، في واقعة غريبة أثارت ردود فعل واسعة.
ونفذ الزوج، الذي يُدعى بانالال، الاعتداء على زوجة
ه، في ولاية
”أوتار براديش“ الشمالية بالهند في الـ19 من سبتمبر الجاري، مستخدما سلاحا ذا حواف
حادة، بحسب مسؤول في الشرطة المحلية.
وبحسب صحيفة ”The Hindustan Time“ كانت
زوجة
الرجل -التي يُعتقد أنها كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها- حامل
ا في شهرها
السابع وفقا للشرطة، علما أنها ترقد بحالة خطيرة في المستشفى حاليا.
وقالت عائلة الضحية، إن بانالال أراد ولدا ذكرا لأنه كان لديه بالفعل
5 بنات، وأنه ارتكب الجريمة لمعرفة ما إذا كان الطفل
ذكرا أم أنثى.