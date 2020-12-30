يسرا تكشف آخر تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا

الأربعاء، 30-12-2020
08:39 م
محمد فضل
كشفت الفنانة يسرا
، آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة
بفيروس كورونا
المستجد.
وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي
بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج
تحت إشراف كادر طبي مشرف.
وأضافت يسرا
: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من
قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون
عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.
وكانت يسرا
، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم،
برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.