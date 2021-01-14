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يرقص معها بالعصا.. فيفي عبده تنشر صورة نادرة مع عمر الشريف

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يرقص معها بالعصا.. فيفي عبده تنشر صورة نادرة مع عمر الشريف

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فيفي عبده
 
الخميس، 14-01-2021 08:23 م محمد فضل
شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة نادرة تجمعها بالممثل الراحل عمر الشريف، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام".
وظهرت فيفي عبده إلى جانب عمر الشريف، ببدلة رقص بلقطة عفوية وهو يحمل عصا وسط أجواء فرح وضحك، ولاقت الصورة إنتشاراً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
يذكر أن عبده أوضحت مؤخراً حقيقة الأخبار التي إنتشرت عن تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة ونشرت لى صفحتها الخاصة صورة لها، وكتبت عليها نافية هذه الاخبار تماماً وقالت:"يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة". كما وجهت رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة :"كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا".

 

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