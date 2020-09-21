الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منع وغرامة.. اتحاد الكرة يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم

والد محمد علي يوجه له رسالة مفاجئة

قطر وتركيا تفاجآن أسرة أحمد زكي بهذا الطلب

الفضاء ينتظر مواطني دولة خليجية

بيان من "الداخلية" الكويتية عن فتاة "الفيديو المخل"

نزيف حاد للدولار.. أسعار اليوم تصدم العملاء

بث مباشر.. مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

توجيه عاجل من "السيسي" بشأن أمر يخص المواطنين

شديد الحرارة جنوبًا.. تحذيرات من طقس الغد

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

ياسمين صبري تثير رواد انستجرام بإطلالة رياضية

ياسمين صبري
ياسمين
الإثنين، 21-09-2020 06:03 م أحمد سالم
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة  لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت ياسمين صبرى في الصور بإطلالة جذابة بملابس رياضية  حيث ارتدت تيشرت رمادي وبنطلون أسود.

وحازت الصورة علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي:

قمر ، تجنني ، احلي ياسمين ، اجمل واحدة 

إقرأ ايضا

2020_2_25_19_25_15_498

قطر وتركيا تفاجآن أسرة أحمد زكي بهذا الطلب

طفل رضيع

يفتح بطن زوجته لمعرفة نوع الجنين

78-001959-madonna-concert-london_700x400

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

أخبار متعلقة

سمية الخشاب

سمية الخشاب ترقص في حمام السباحة

received_720861688496029

الابن الغاضب يحطم منزل صديقه بعد اكتشاف علاقته مع والدته

قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود

قرد يسرق هاتف «آي فون» ويلتقط صورًا لنفسه

received_602773047271838

فيديو تقشعر له الأبدان.. تمساح ضخم على بعد أمتار من الأطفال

أنغام

أول تعليق من أنغام على خبر زواجها

داليا البحيري

داليا البحيري تنشر صور جريئة عبر انستجرام