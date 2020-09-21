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قضايا وحوادث
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وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
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ياسمين صبري تثير رواد انستجرام بإطلالة رياضية
ياسمين
الإثنين، 21-09-2020
06:03 م
أحمد سالم
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت ياسمين صبرى في الصور بإطلالة جذابة بملابس رياضية حيث ارتدت تيشرت رمادي وبنطلون أسود.
وحازت الصورة علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي:
قمر ، تجنني ، احلي ياسمين ، اجمل واحدة
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اخبار
ياسمين صبري
فنانات
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