الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

بدولة عربية.. حمى مجهولة تودي بحياة العشرات

«الأولمبية» تحقق فى شكاوى عديدة ضد مرتضى منصور

مفاجأة.. فايلر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلى

دراسة جديدة تكشف سر مقاومة الأطفال لفيروس "كورونا‎‎"

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

902171_0
ياسمين الخطيب
الأربعاء، 23-09-2020 03:09 م محمد فضل
علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي ما يُثار من أنباء حول ارتباط الداعية معز مسعود من الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كتبت ياسمين الخطيب: "من كام سنة لما الداعية الشهير اتجوز ممثلة معروفة، كنت في زمرة إللي انتقدوه (لتناقض كلامه مع أفعاله، وما يطالب بنات الناس بالالتزام به مع ما يُلزم به أهل بيته)!.

وقالت ياسمين الخطيب: " النهاردة الراجل مش بيقدم نفسه على إنه داعية أصلًا.. يعني مالوش مثلًا برنامج ديني على قناة ما، ولا بيكتب مقالات يروج من خلالها أفكار متشددة، ولا له تصريحات من عينة الفن حرام، والنساء كلهن فتنة!".
تابعت: "ولا بيقول أو بيعمل شيء يُخالف تصرفاته! بالعكس.. ده بيشتغل في الإنتاج الفني! "

أضافت ياسمين الخطيب: "بالهداوة كده، عشان انتم حافظين مش فاهمين.. حضرتك دلوقتي بتهاجمه ليه؟! ما كل واحد حر.. يطلق.. يحب.. يتجوز.. ".
 

إقرأ ايضا

ص

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ارشيفية

دراسة جديدة تكشف سر مقاومة الأطفال لفيروس "كورونا‎‎"

ارشيفية

تاه في البحر 3 أيام .. وهذا ما حدث له

أخبار متعلقة

حلا شيحة

تعليق ناري من هنا شيحة بعد سؤالها عن ارتباط أختها حلا شيحة بـ معز مسعود

حلا شيحة

أول رد فعل من حلا شيحة بعد شائعات زواجها من معز مسعود

20181208120142142

صدمة.. فنانة شهيرة تعلن حملها دون زواج: حياتي الشخصية

78-001959-madonna-concert-london_700x400

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

m-97-330x186

تصرف مفاجئ من فنانة شهيرة بعد إخلاء سبيلها

Capture

القبض على فنانة شهيرة في الإمارات