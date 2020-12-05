" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

السبت، 05-12-2020
02:29 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت العالمية الصين
ية ، أستاذة الفيروسات الصين
ية في معهد ووهان
، شي
جينجلي ، أن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية جنوب وجنوب غرب البلاد تخفي
فيروسات أخري من نفس الأسرة ولديها القدرة علي النفاذ إلي أجسام البشر .
و أضافت في تصريحات صحفية أن هذه الفيروسات بما فيها تلك القريبة من سلالة
" سارس كوف 2 " الاسم العلمي لفيروس كورونا
المستجد لافتة إلي أنه من
المتوقع أن ينتشر خارج الصين
.
وأكدت أن الخفافيش لا توجد في الصين
فقط ولكن في دول جنوب أسيا ، لافتة إلي
أن فريقها لم يكتشف فيروسات في الحيوانات البرية و مزارع الحيوانات في منطقة ووهان
بالرغم من أنهم أخذوا عينات منها .
جدير بالذكر أن شي تعمل في معهد علم الفيروسات في ووهان
مصدر الفيروس ويطلق
عليها " المرأة الخفاش " بسب أبحاثها التي تركز علي الفيروسات التي تصيب
الخفافيش ، و اتهم المختبر الذي تعمل به بأنه مصدر تسرب عرضي لفيروس "
كورونا
" المستجد ، إلا أن المعمل
نفي هذا الأمر .