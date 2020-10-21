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ولي العهد السعودي يوجه دعوة لهؤلاء لمشاركة المملكة

بن سلمان
ولي العهد السعودي
 
الأربعاء، 21-10-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من وصفهم بشركاء المملكة ، للانضمام إلي المملكة لبناء اقتصادات المعرفة .
و أضاف في كلمته التي ألقاها خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي :" دعو الحالمين كافة للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة، فنحن نتطلع مع شركائنا لتسريع تبنّي إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية " ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و قال رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي عبد الله بن شرف الغامدي أن الذكاء الصناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة ، لافتا إلي أنه بحلول 2030 ستصنف المملكة من بين أول 15 دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي .
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف ليوم القمة العالمية للذكاء الصناعي تحت شعار " الذكاء الصناعي لخير البشرية " علي مدار يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري .

 

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