الأحد 06 سبتمبر 2020
توقيت مصر 16:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

غضب في المملكة.. مدير شركة سعودية يطلب «سكرتيرة متحررة»

تسريب فيديو صادم لـ«كهربا» والأهلي يفتح تحقيقًا

رئيس لجنة مكافحة «كورونا» يعلن خبرًا صادمًا

سيول جارفة.. إغلاق 7 طرق صحراوية

هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

تهز العراق.. جريمة بشعة بطلتها الزوجة الخائنة (صور)

اقتصادي: صندوق مصر السيادي قاطرة مصر نحو التنمية والتطور

حواس سفيرا بمنظمة السياحة العالمية

الأهلى يجرى تحقيق عاجل مع "كهربا"

وفاة معلمة أمام طلابها أثناء إلقاء محاضرة

download
سيدة
 
الأحد، 06-09-2020 03:08 م محمد فضل- متابعات
توفيت معلمة أثناء إلقائها محاضرة في جامعة دي لا إمبريزا في الأرجنتين، عبر الإنترنت من خلال خاصية Zoom ، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل الإعلام وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، حينما بدأت المعلمة، باولا دي سيمون، تعاني حالة من الاختناق خلال محاضرة كانت تلقيها عبر الإنترنت للطلاب، وسرعان ما أغمي عليها وتوفيت.

وأثناء الواقعة حاول الطلاب معرفة عنوان المعلمة دي سيمون من أجل الاتصال بالأطباء وإسعافها، لكنها لم تتمكن من تسميته.

وبحسب وسائل الإعلام، سبق للمعلمة المذكورة أن أعلنت في نهاية شهر أغسطس، في صفحتها على تويتر أنها كانت تعاني من أعراض فيروس كورونا لمدة شهر تقريبا.

إقرأ ايضا

5d89dfbb421aa91e8225cc32

صدمة بالصورة.. فنانة شهيرة تدخل في علاقة مع زميلتها الفنانة

images

هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

ارشيفية

وزن مثالي بعد الثلاثين بهذه الطريقة

 

أخبار متعلقة

مادلين شمالتز

علاقة غير شرعية بين المعلّمة والطالب: لامسته في مكان حساس

0

فيديو مرعب.. نهاية صادمة لعروسين حاولا التقاط صورة على البحر

ارشيفية

وفاة الإعلامية عفاف عبدالرازق

الطفلة

صورة.. طفلة تعود من الموت أثناء تغسيلها وبعد ساعة كانت الصدمة

عقد قران

صدمة.. وفاة عروس يوم زفافها تاركة كلمات مؤثرة

عبدالرحمن أبوزهرة

الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة