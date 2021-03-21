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وفاة فنان مغربي شهير بعد صراع مع المرض

المخرج و المنتج المغربي محمد إسماعيل
المخرج و المنتج المغربي محمد إسماعيل
 
الأحد، 21-03-2021 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي المخرج و السيناريست و المنتج المغربي محمد إسماعيل عن عمر يناهز 70 عام ، بعد صراع مع المرض.
وكان الفنان الراحل قد خضع لعملية جراحية في القلب في شهر فبراير الماضي وكان ينتظر عملية أخري فور تحسن حالته الصحية ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
في سياق متصل نعت نقابة المسرحيين المغاربة ونجوم السينما والتليفزيون الفنان الراحل ، كما نعاه عدد من الفنانين المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .
جدير بالذكر أن الفنان الراحل ولد  في مدينة تطوان بشمال المغرب عام 1951 وتخرج في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون عام 1974، و قدم العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية كان من أبرزها (أوشتام) و(وبعد) (وداعا أمهات) و(أولاد البلاد) و(إحباط) و(لامورا.. الحب في زمن الحرب). 
 

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