وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ

السبت، 31-10-2020
04:36 م
محمد فضل
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم السبت، عن وفاة
شون
كونري بطل أفلام جيمس بوند
عن عمر يناهز الـ 90 عاما.
يذكر أن “كونري” قد اعتزل التمثيل سنة 2003 وكان آخر أفلامه
فيلم عصبة السادة الخارقة نال جائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم بعيدا
عن اللمس سنة 1988،حاز على أكثر من 30 جائزة عالمية، قلد وسام الفروسية سنة 1999 من
قبل الملكة اليريطانية اليزابيت الثانية، اختير سنة 1989 كأكثر الرجال إثارة على قيد
الحياة ويعتبر شون كونري من أشهر الممثلين في القرن العشرين.