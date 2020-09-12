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وفاة "فرعون" السينما المصرية بعد وعكة صحية شديدة

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وفاة "فرعون" السينما المصرية بعد وعكة صحية شديدة

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عبد الرازق الشيمي
السبت، 12-09-2020 01:43 م متابعات - الدويني فولي
وفي الفنان عبد الرازق الشيمي، وهو واحد من أشهر شخصيات الكومبارس في السينما المصرية، الذي عرفه الجمهور بدور ”فرعون“، في فيلم ”بلية ودماغه العالية“ مع الفنان محمد هنيدي، وذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، نقل على إثرها إلى مستشفى الهرم الذي توفي داخله.

وأعلن خبر وفاة الفنان ”عبد الرازق“، شقيقه محمد الشيمي، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلًا:“إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم“.


فيما أكد شقيق ”عبد الرازق“، أن العزاء من المقرر أن يكون بمقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب، وأمام مرصد حلوان، ظهر اليوم السبت.

يذكر أن ”الشيمي“ الشهير بفرعون، هو ممثل كومبارس ظهر في الكثير من الأعمال الفنية، وكانت غالبية أدواره في هذه الأعمال صامتة، ودائمًا كان يجسد شخصية البلطجي.

ومن أبرز أدواره ”فرعون“ مع الفنان محمد هنيدي في فيلم ”بليه ودماغه العالية“، وكذلك شخصية ”واو“ في مسرحية (عفروتو).

وكان ”الشيمي“ يشكو في تصريحات صحفية سابقة، من أن السينما خلال الفترة الأخيرة تعاني الواسطة والمحسوبية، علاوة على تهميش أدوار الكومبارس والاستهانة بها، على عكس مخرجين كبار راحلين أمثال إسماعيل عبد الحافظ، وصلاح أبو سيف، حيث يركز مخرجو ومنتجو اليوم على النجوم الكبار، ولا يهتمون بالأدوار الثانوية والصغيرة.

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