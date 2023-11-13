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وفاة فاشينيستا شهيرة أثناء خضوعها لعملية تجميل

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الفاشينيستا
الإثنين، 13-11-2023 10:42 ص


توفيت الفاشينيستا ونجمة تلفزيون الواقع البرازيلية، لوانا أندرادي، 29 عاماً بسبب هوس التجميل بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية في أحد المستشفيات.
غيبوبة
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية، فإن لونا كانت قد خضعت للعملية التجميلية قبل يومين، ودخلت في غيبوبة بعد العملية، وفشلت محاولات إنعاشها، لتُعلن وفاتها في وقت لاحق.
جلطة دماغية
وبحسب بيان المستشفى: "توقفت العملية الجراحية، وخضعت المريضة لفحوصات كشفت عن وجود جلطة دماغية ضخمة، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة، حيث خضعت للأدوية وعلاج الدورة الدموية".
وفاة لونا
وحاول الفريق الطبي إنعاش لونا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتُعلن وفاتها في وقت لاحق.
ولونا تعتبر من بين أشهر الإنفلونسرز في البرازيل، حيث كانت تمتلك مئات الآلاف من المتابعين على صفحاتها عبر "إنستغرام". وشاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع، وصنّفت بأنها واحدة من أبرز الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل.

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