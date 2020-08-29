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الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
 
السبت، 29-08-2020 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان بطل فيلم الفهد الأسود " أو " بلاك بانثر" عن عمر يناهز 43 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان .
ورحل الفنان في منزله صباح اليوم في منزله في لوس أنجلوس وسط عائلته حسبما نقلت " بي بي سي " .
ولم يكن بوسمان يتحدث مع وسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان إلا أن عائلته أعلنت عن ذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام وقالت فيه :" لقد ثابر تشادويك  وهو مقاتل حقيقي خلال كل ما مر به و قدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتوموها كثيرا ، من مارشال إلي ذا فايف بلودز و فيلم ماراينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسوم والكثير من الأفلام الأخرى كلها تم تصويرها جميعا أثناء و بين عدد لا يحصي من العمليات الجراحية و جلسات العلاج الكيميائي .
جدير بالذكر أن إعادة الملك تشالا إلي الحياة في الفهد الأسود من أفضل أعماله خلال مسيرته الفنية .
 

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