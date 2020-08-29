السبت، 29-08-2020
11:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
بطل فيلم الفهد الأسود " أو
" بلاك بانثر" عن عمر يناهز 43 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان .
ورحل الفنان في منزله صباح اليوم في منزله في لوس أنجلوس وسط عائلته حسبما
نقلت " بي بي سي " .
ولم يكن بوسمان يتحدث مع وسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان إلا أن عائلته
أعلنت عن ذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام وقالت فيه :" لقد ثابر
تشادويك وهو مقاتل حقيقي خلال كل ما مر به
و قدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتوموها كثيرا ، من مارشال إلي ذا فايف بلودز
و فيلم ماراينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسوم والكثير من الأفلام الأخرى كلها تم
تصويرها جميعا أثناء و بين عدد لا يحصي من العمليات الجراحية و جلسات العلاج
الكيميائي .
جدير بالذكر أن إعادة الملك تشالا إلي الحياة في الفهد الأسود من أفضل
أعماله خلال مسيرته الفنية .