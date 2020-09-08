الثلاثاء، 08-09-2020
10:27 ص
وكالات- الدويني فولي
توفيت الفنانة السودان
ية ستونة
، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 58 عاماً.
ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلا: ”البقاء لله. الفنانة ستونة
.. مطربة السودان
والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة“.
و“ستونة
“ هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.
وشاركت الراحلة في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم ”صعيدي في الجامعة الأمريكية
“ للفنان محمد هنيدي
، وغنت به أغنيتها الشهيرة ”شيكولاتة“، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم ”هاللو أمريكا“ عام 2000.