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وفاة الفنان محمود الإدريسي بفيروس كورونا

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وفاة الفنان محمود الإدريسي بفيروس كورونا

جثة
جثة
 
السبت، 28-11-2020 12:08 م المصريون

فجع الوسط الفني العربي بوفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتوفي " الإدريسي" ، عن عمر ناهز 72 سنة، بعدما دخل في بداية الأسبوع الجاري إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، إثر تدهور حالته الصحية.
ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المزداد سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد رموز الأغنية المغربية.
وأثرى الفقيد الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال الخالدة.


 

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